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Posted 31 марта 2018, 20:31

Published 31 марта 2018, 20:31

Modified 11 сентября 2022, 15:56

Updated 11 сентября 2022, 15:56

Ростов может стать столицей "Тотального диктанта" в 2019 году

31 марта 2018, 20:31
У Ростова есть шансы стать столицей акции "Тотальный диктант" в 2019 году, считает главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Похомов.

"До этого Новосибирск был всегда столицей проекта. Сейчас столица переезжает во Владивосток, каждый год будет другая столица, как у Олимпийский игр", - рассказал специалист. По его словам, столица переезжает буквально "на колесах" трех автомобилей.

"Очень приятно, что Ростов становится одной из ключевых точек диктанта. Надеюсь, что город в следующем году поборется за звание столицы "Тотального диктанта", я буду болеть за Ростов", - поделился спикер.

Он отметил, что в этом году столицу сначала выбирали голосованием в Интернете. "Пять городов, которые получили наибольшее число голосов, приехали на ежегодную конференцию "Тотального диктанта" в Новосибирске и представили свои города. Дальше жюри приняло решение, какой город станет столицей диктанта", - сообщил Похомов. Он заключил, что если правила выбора столицы не изменятся, то Ростов должен будет сначала пройти народное голосование, потом презентовать город.

"Тотальный диктант" - ежегодное образовательная акция для популяризации грамотности. В 2018 году она пройдет 14 апреля, автор текста диктанта Гузель Яхина прочтет его в столице - Владивостоке.

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