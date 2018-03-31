Ростов может стать столицей "Тотального диктанта" в 2019 году

Posted 31 марта 2018, 20:31
Published 31 марта 2018, 20:31
Modified 11 сентября 2022, 15:56
Updated 11 сентября 2022, 15:56
"До этого Новосибирск был всегда столицей проекта. Сейчас столица переезжает во Владивосток, каждый год будет другая столица, как у Олимпийский игр", - рассказал специалист. По его словам, столица переезжает буквально "на колесах" трех автомобилей.
"Очень приятно, что Ростов становится одной из ключевых точек диктанта. Надеюсь, что город в следующем году поборется за звание столицы "Тотального диктанта", я буду болеть за Ростов", - поделился спикер.
Он отметил, что в этом году столицу сначала выбирали голосованием в Интернете. "Пять городов, которые получили наибольшее число голосов, приехали на ежегодную конференцию "Тотального диктанта" в Новосибирске и представили свои города. Дальше жюри приняло решение, какой город станет столицей диктанта", - сообщил Похомов. Он заключил, что если правила выбора столицы не изменятся, то Ростов должен будет сначала пройти народное голосование, потом презентовать город.
"Тотальный диктант" - ежегодное образовательная акция для популяризации грамотности. В 2018 году она пройдет 14 апреля, автор текста диктанта Гузель Яхина прочтет его в столице - Владивостоке.