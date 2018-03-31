Ростов может стать столицей "Тотального диктанта" в 2019 году

Он отметил, что в этом году столицу сначала выбирали голосованием в Интернете. "Пять городов, которые получили наибольшее число голосов, приехали на ежегодную конференцию "Тотального диктанта" в Новосибирске и представили свои города. Дальше жюри приняло решение, какой город станет столицей диктанта", - сообщил Похомов. Он заключил, что если правила выбора столицы не изменятся, то Ростов должен будет сначала пройти народное голосование, потом презентовать город.