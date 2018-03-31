"Тотальный диктант" планируют писать на ростовском вокзале

Posted 31 марта 2018, 20:32
Published 31 марта 2018, 20:32
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Что касается площадок, то в общей сложности их будет больше тридцати, качественно они не изменились. Добавились площадки за счет новых партнеров и библиотек, в прошлом году их было три, в этом - порядка десяти", - рассказал Непейвода. По словам координатора, в 2018 году будут площадки в селе Самарском, Чалтыре, Батайске.
Он добавил, что в четверг и пятницу поступали предложения от желающих провести диктант на своих территориях. "Например, в пятницу получили предложения от РДЖ о площадке вокзала, будем заниматься этим вопросом", - отметил спикер.
"Тотальный диктант" - ежегодное образовательная акция для популяризации грамотности, в Ростове ее проведут в седьмой раз 14 апреля. В 2017 году в ней приняли участие 1 380 человек, в 2018 году площадки смогут вместить 2 800 человек.