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Posted 31 марта 2018, 20:32

Published 31 марта 2018, 20:32

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

"Тотальный диктант" планируют писать на ростовском вокзале

31 марта 2018, 20:32
Одной из площадок, на которых можно написать "Тотальный диктант" в 2018 году, станет железнодорожный вокзал, сообщил координатор проекта в Ростове-на-Дону Иван Непейвода на пресс-конференции.

"Что касается площадок, то в общей сложности их будет больше тридцати, качественно они не изменились. Добавились площадки за счет новых партнеров и библиотек, в прошлом году их было три, в этом - порядка десяти", - рассказал Непейвода. По словам координатора, в 2018 году будут площадки в селе Самарском, Чалтыре, Батайске.

Он добавил, что в четверг и пятницу поступали предложения от желающих провести диктант на своих территориях. "Например, в пятницу получили предложения от РДЖ о площадке вокзала, будем заниматься этим вопросом", - отметил спикер.

"Тотальный диктант" - ежегодное образовательная акция для популяризации грамотности, в Ростове ее проведут в седьмой раз 14 апреля. В 2017 году в ней приняли участие 1 380 человек, в 2018 году площадки смогут вместить 2 800 человек.

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