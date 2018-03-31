"Тотальный диктант" планируют писать на ростовском вокзале

"Что касается площадок, то в общей сложности их будет больше тридцати, качественно они не изменились. Добавились площадки за счет новых партнеров и библиотек, в прошлом году их было три, в этом - порядка десяти", - рассказал Непейвода. По словам координатора, в 2018 году будут площадки в селе Самарском, Чалтыре, Батайске.