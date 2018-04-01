ФК «Ростов» сыграет без поддержки фанатов в память о погибших в Кемерово

Ростовские болельщики развернули плакаты с надписью «Скорбим» и «25.03» в память о погибших 64 людях, в том числе и детей, в пожаре в торговом центре в Кемерово. Болельщики ЦСКА держат чёрный плакат «Кричали дети, моля о помощи в тот жуткий час, а мы лишь можем в их память промолчать». Фанаты на трибунах хлопают, но воздерживаются от речевок в поддержку своей команды.