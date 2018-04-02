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Posted 2 апреля 2018, 15:04

Published 2 апреля 2018, 15:04

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Ремонт сразу нескольких улиц и проспектов начали в Ростове

2 апреля 2018, 15:04
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Новости Ростова
Ремонт нескольких дорожных объектов начали в Ростове-на-Дону в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщила горадминистрация.

"В городе начали ремонт улиц Малиновского, Возрождения, Вересаева, Смотровой, Самойловской, проспектов Шолохова и Космонавтов и ряда других объектов", - сказано в сообщении.

Все работы должны выполнить в два этапа, до 15 мая и до 25 октября. В ходе ремонта рабочие усилят нижние слои дорожного покрытия и положат верхний , а также отремонтируют тротуары и бордюры.

Отмечается, что в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в Ростове до середины мая отремонтируют 20 улиц, переулков и проспектов.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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