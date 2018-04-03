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Posted 3 апреля 2018, 10:47

Published 3 апреля 2018, 10:47

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Бизнесмен осужден в Ростове за контрабанду оружия из США

3 апреля 2018, 10:47
В Ростове-на-Дону суд приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно бизнесмена, который организовал канал поставки оружия из США, информирует УФСБ РФ по региону.

"Контрразведчикам удалось выяснить, что осужденный покупал оружие в США, где оно свободно продается. Далее он разбирал пистолеты и отправлял их по адресам при помощи транспортных компаний", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в посылках находились бытовые предметы и приборы. Части оружия скрывались таким образом, что их нельзя было обнаружить на просвечивающей аппаратуре. Посылки бизнесмен получал в Ростове и собирал пистолеты.

После этого возбудили уголовное дело. Теперь суд вынес приговор.

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