Бизнесмен осужден в Ростове за контрабанду оружия из США

Posted 3 апреля 2018, 10:47
Published 3 апреля 2018, 10:47
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
"Контрразведчикам удалось выяснить, что осужденный покупал оружие в США, где оно свободно продается. Далее он разбирал пистолеты и отправлял их по адресам при помощи транспортных компаний", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в посылках находились бытовые предметы и приборы. Части оружия скрывались таким образом, что их нельзя было обнаружить на просвечивающей аппаратуре. Посылки бизнесмен получал в Ростове и собирал пистолеты.
После этого возбудили уголовное дело. Теперь суд вынес приговор.
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