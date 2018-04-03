Музей дружбы создадут в Ростове к ЧМ-2018

Posted 3 апреля 2018, 12:44
Published 3 апреля 2018, 12:44
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Первые экспонаты музея доставят из города-побратима Глазго шотландские спортсмены, которые приедут на ежегодные казачьи Шермиции", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Шермиции выбрали одним из фаворитов фестивалей, которые пройдут во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
Напомним, казачьи Шермиции проходят в Ростовской области более 10 лет, в 2018 году игры из окрестностей Старочеркасска перенесли в Ростов.
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