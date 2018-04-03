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Posted 3 апреля 2018, 12:44

Published 3 апреля 2018, 12:44

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Музей дружбы создадут в Ростове к ЧМ-2018

3 апреля 2018, 12:44
Музей дружбы создадут на территории этнокомлекса "Кумжа" в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу, следует из сообщения городской администрации.

"Первые экспонаты музея доставят из города-побратима Глазго шотландские спортсмены, которые приедут на ежегодные казачьи Шермиции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Шермиции выбрали одним из фаворитов фестивалей, которые пройдут во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, казачьи Шермиции проходят в Ростовской области более 10 лет, в 2018 году игры из окрестностей Старочеркасска перенесли в Ростов.

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