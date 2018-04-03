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Posted 3 апреля 2018, 08:07

Published 3 апреля 2018, 08:07

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Новый кроссовер Renault Duster появился в продаже

3 апреля 2018, 08:07
Новый кроссовер Renault Duster появился на автомобильном рынке, сведения опубликовал портал NJcar.

"Автомобиль, представленный осенью 2017 года на Франкфуртском автосалоне, добрался до Украины, когда модель появится в РФ, пока не известно, возможно это произойдет 2019 году ", - сказано в публикации.

Кроссовер выпускается в двух модификациях - с бензиновой и дизельной силовой установкой объемом 1,6 литра и 1,5 литра и мощностью 115 и 110 лошадиных сил соответственно. Коробка передач предлагается механическая или роботизированная с двойным сцеплением, привод полный или передний.

Отмечается, что приблизительная цена новинки в зависимости от модификации составляет 955 тысяч - 1,3 миллиона рублей.

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