Новый кроссовер Renault Duster появился в продаже

Posted 3 апреля 2018, 08:07
Published 3 апреля 2018, 08:07
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Автомобиль, представленный осенью 2017 года на Франкфуртском автосалоне, добрался до Украины, когда модель появится в РФ, пока не известно, возможно это произойдет 2019 году ", - сказано в публикации.
Кроссовер выпускается в двух модификациях - с бензиновой и дизельной силовой установкой объемом 1,6 литра и 1,5 литра и мощностью 115 и 110 лошадиных сил соответственно. Коробка передач предлагается механическая или роботизированная с двойным сцеплением, привод полный или передний.
Отмечается, что приблизительная цена новинки в зависимости от модификации составляет 955 тысяч - 1,3 миллиона рублей.
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