Рекультивация 10% ростовских свалок обойдется в 1 млрд рублей

На территории области также в апреле 2018 года стартует строительство новых полигонов для хранения твердых бытовых отходов - в Волгодонске, Красносулинском и Неклиновском районах. Их строительство завершится до конца 2019 года. Старые полигоны планируют рекультивировать. Новые полигоны в регионе будут построены за счет средств инвесторов. Всего планируется организовать восемь таких полигонов на территории каждого МЭОК (межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий кластер - прим. ред.).