Рекультивация 10% ростовских свалок обойдется в 1 млрд рублей

Posted 3 апреля 2018, 11:06
Published 3 апреля 2018, 11:06
Modified 1 октября, 15:22
Updated 1 октября, 15:22
"Сумма рекультивации данных полигонов – порядка одного миллиарда рублей, сумма очень значительная", - заявил министр.
Всего на территории области насчитывается 268 свалок. "Эти полигоны – накопленный экологический ущерб, их рекультивация находится в полномочиях органов местного самоуправления, то есть собственников участков", - отметил Майер.
Рекультивировать свалки планируют за счет экологического сбора.
На территории области также в апреле 2018 года стартует строительство новых полигонов для хранения твердых бытовых отходов - в Волгодонске, Красносулинском и Неклиновском районах. Их строительство завершится до конца 2019 года. Старые полигоны планируют рекультивировать. Новые полигоны в регионе будут построены за счет средств инвесторов. Всего планируется организовать восемь таких полигонов на территории каждого МЭОК (межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий кластер - прим. ред.).
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