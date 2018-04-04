На улице Нансена и бульваре Дружбы ограничат движение в Ростове

Кроме того, 23, 24, 26 и 27 февраля с 23.00 мск до 05.00 движение ограничат по проспекту Михаила Нагибина и улице Стадионная (под путепроводом на Нансена). Это необходимо, чтобы провести ремонтные работы на железнодорожных путепроводах.