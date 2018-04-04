На улице Нансена и бульваре Дружбы ограничат движение в Ростове

Posted 4 апреля 2018, 06:16
Published 4 апреля 2018, 06:16
Modified 1 октября, 12:48
Updated 1 октября, 12:48
С 23 апреля по 15 мая ограничения введут на бульваре Дружбы на участке от улицы Второй Краснодарской до проспекта Коммунистический. В это время пройдут работы по модернизации теплотрассы.
Кроме того, 23, 24, 26 и 27 февраля с 23.00 мск до 05.00 движение ограничат по проспекту Михаила Нагибина и улице Стадионная (под путепроводом на Нансена). Это необходимо, чтобы провести ремонтные работы на железнодорожных путепроводах.
Ранее появились сведения, что в городе с апреля по май будут вводить ограничения и на других улицах из-за ремонта дорог.
р1
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]