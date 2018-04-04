В Ростове введут авторский надзор за проектами благоустройства

Posted 4 апреля 2018, 12:40
Published 4 апреля 2018, 12:40
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Голубев побывал в нескольких дворовых территориях, где прошли преобразования в рамках проекта по формированию городской среды. "Сейчас необходимо проанализировать итоги первого года реализации программы и устранить слабые места. Авторский надзор надо проводить на постоянной основе. В некоторых случаях он должен осуществляться и после сдачи объекта", - рассказал Голубев.
Он добавил, что без контроля со стороны разработчика проекта реальный результат будет отличаться от ожидаемого, чего допустить нельзя. Губернатор отметил, что нужно доводить до конца каждый проект.
Уточняется, что в 2018 году на реализацию проекта будет потрачено примерно 1,6 миллиарда рублей. В том числе 600 миллионов рублей пойдет на благоустройство 80 дворов в 12 муниципалитетах.
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