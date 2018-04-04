В Ростове введут авторский надзор за проектами благоустройства

Голубев побывал в нескольких дворовых территориях, где прошли преобразования в рамках проекта по формированию городской среды. "Сейчас необходимо проанализировать итоги первого года реализации программы и устранить слабые места. Авторский надзор надо проводить на постоянной основе. В некоторых случаях он должен осуществляться и после сдачи объекта", - рассказал Голубев.