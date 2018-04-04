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Posted 4 апреля 2018, 12:40

Published 4 апреля 2018, 12:40

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

В Ростове введут авторский надзор за проектами благоустройства

4 апреля 2018, 12:40
Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что необходим авторский надзор за выполнением каждого проекта благоустройства в Ростове, информирует правительство региона.

Голубев побывал в нескольких дворовых территориях, где прошли преобразования в рамках проекта по формированию городской среды. "Сейчас необходимо проанализировать итоги первого года реализации программы и устранить слабые места. Авторский надзор надо проводить на постоянной основе. В некоторых случаях он должен осуществляться и после сдачи объекта", - рассказал Голубев.

Он добавил, что без контроля со стороны разработчика проекта реальный результат будет отличаться от ожидаемого, чего допустить нельзя. Губернатор отметил, что нужно доводить до конца каждый проект.

Уточняется, что в 2018 году на реализацию проекта будет потрачено примерно 1,6 миллиарда рублей. В том числе 600 миллионов рублей пойдет на благоустройство 80 дворов в 12 муниципалитетах.

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#Общество#Новости
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