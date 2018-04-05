Бакалавры и магистранты недовольны получаемым в ЮФУ образованием

Из отчета ректора ЮФУ Марины Боровской ясно, что среди студентов университета был проведен опрос. Им задавали вопрос "Удовлетворены ли вы образованием, получаемым на вашем направлении подготовки в ЮФУ?". Отрицательно на него ответило 12,1% студентов бакалавриата и 18,1% студентов магистратуры.