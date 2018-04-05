Бакалавры и магистранты недовольны получаемым в ЮФУ образованием

Posted 5 апреля 2018, 07:29
Published 5 апреля 2018, 07:29
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Из отчета ректора ЮФУ Марины Боровской ясно, что среди студентов университета был проведен опрос. Им задавали вопрос "Удовлетворены ли вы образованием, получаемым на вашем направлении подготовки в ЮФУ?". Отрицательно на него ответило 12,1% студентов бакалавриата и 18,1% студентов магистратуры.
В пресс-службе ЮФУ корреспонденту RostovGazeta не смогли оперативно предоставить информацию о причинах, по которым студенты считают образование в вузе неудовлетворительным.
Стоить отметить, что Южный федеральный университет проводит активную молодежную политику. На базе университета проводятся такие фестивали, как "Мир Кавказу", "Российская студенческая весна" и другие.