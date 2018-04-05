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Posted 5 апреля 2018, 07:29

Published 5 апреля 2018, 07:29

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Бакалавры и магистранты недовольны получаемым в ЮФУ образованием

5 апреля 2018, 07:29
Недовольны своим образованием оказались 12% бакалавров и 18% магистрантов, указано в отчете ректора Южного федерального университета Марины Боровской о деятельности вуза в 2017 году.

Из отчета ректора ЮФУ Марины Боровской ясно, что среди студентов университета был проведен опрос. Им задавали вопрос "Удовлетворены ли вы образованием, получаемым на вашем направлении подготовки в ЮФУ?". Отрицательно на него ответило 12,1% студентов бакалавриата и 18,1% студентов магистратуры.

В пресс-службе ЮФУ корреспонденту RostovGazeta не смогли оперативно предоставить информацию о причинах, по которым студенты считают образование в вузе неудовлетворительным.

Стоить отметить, что Южный федеральный университет проводит активную молодежную политику. На базе университета проводятся такие фестивали, как "Мир Кавказу", "Российская студенческая весна" и другие.

Вы довольны полученным образованием?
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