Мусор из центра Ростова будут вывозить в два раза чаще во время ЧМ

Posted 5 апреля 2018, 06:04
Published 5 апреля 2018, 06:04
Modified 1 октября, 14:55
Updated 1 октября, 14:55
Сейчас мусор из центра города вывозят дважды в день.
"Центр города, клиентские маршруты, стадион и левый берег, фанзона – это четыре зоны, которые мы сегодня убираем два раза в день. Во время проведения чемпиона мы увеличим уборку до четырех раз", - сказал Федоренко.
Из частного сектора на время проведения чемпионата мусор будет вывозиться ежедневно. На эти цели будет дополнительно задействовано еще 10 мусоровозок, которые будут работать в том числе и в ночное время.
К чемпионату мира также по городу планируют установить 600 дополнительных контейнеров для раздельного сбора мусора – желтые контейнеры для отходов, которые могут быть переработаны, зеленые – для всех остальных.
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