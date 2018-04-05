Мусор из центра Ростова будут вывозить в два раза чаще во время ЧМ

Мусор из центральной части Ростова-на-Дону и по пути следования клиентских групп (оргкомитет FIFA) во время проведения в городе чемпионата мира по футболу будут вывозить в два раза чаще, сообщил генеральный директор компании "Чистый город" Дмитрий Федоренко.

Сейчас мусор из центра города вывозят дважды в день. "Центр города, клиентские маршруты, стадион и левый берег, фанзона – это четыре зоны, которые мы сегодня убираем два раза в день. Во время проведения чемпиона мы увеличим уборку до четырех раз", - сказал Федоренко. Из частного сектора на время проведения чемпионата мусор будет вывозиться ежедневно. На эти цели будет дополнительно задействовано еще 10 мусоровозок, которые будут работать в том числе и в ночное время. К чемпионату мира также по городу планируют установить 600 дополнительных контейнеров для раздельного сбора мусора – желтые контейнеры для отходов, которые могут быть переработаны, зеленые – для всех остальных.