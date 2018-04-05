На 18% дешевле стоит кулич в Ростове, чем в среднем по России

При этом самые дорогие пасхальные куличи продают в Сочи по 500 рублей, Краснодаре и Ярославле (по 450 рублей). Дешевле всех праздничная сдоба обходится жителям Челябинска и Волгограда, где куличи продают за 164 и 109 рублей соответственно.