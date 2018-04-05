На 18% дешевле стоит кулич в Ростове, чем в среднем по России

Posted 5 апреля 2018, 12:29
Published 5 апреля 2018, 12:29
Modified 1 октября, 13:41
Updated 1 октября, 13:41
"Цена кулича в Ростове составляет 246 рублей при средней стоимости по РФ в 300 рублей", - сказано в сообщении.
При этом самые дорогие пасхальные куличи продают в Сочи по 500 рублей, Краснодаре и Ярославле (по 450 рублей). Дешевле всех праздничная сдоба обходится жителям Челябинска и Волгограда, где куличи продают за 164 и 109 рублей соответственно.
Напомним, в 2017 году пасхальный набор, включающий пять крашенных яиц, кулич и пасху, стоил в Ростове около 560 рублей.
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