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Posted 5 апреля 2018, 12:29

Published 5 апреля 2018, 12:29

Modified 1 октября, 13:41

Updated 1 октября, 13:41

На 18% дешевле стоит кулич в Ростове, чем в среднем по России

5 апреля 2018, 12:29
Пасхальный кулич обходится жителям Ростова на 18% дешевле. чем всем остальным россиянам, сведения предоставил пресс-центр сайта бесплатных объявлений "Юла".

"Цена кулича в Ростове составляет 246 рублей при средней стоимости по РФ в 300 рублей", - сказано в сообщении.

При этом самые дорогие пасхальные куличи продают в Сочи по 500 рублей, Краснодаре и Ярославле (по 450 рублей). Дешевле всех праздничная сдоба обходится жителям Челябинска и Волгограда, где куличи продают за 164 и 109 рублей соответственно.

Напомним, в 2017 году пасхальный набор, включающий пять крашенных яиц, кулич и пасху, стоил в Ростове около 560 рублей.

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#Экономика#Новости
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