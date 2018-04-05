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Posted 5 апреля 2018, 06:52

Published 5 апреля 2018, 06:52

Modified 1 октября, 13:09

Updated 1 октября, 13:09

Передвижные и быстровозводимые больницы закупят для ростовских сел

5 апреля 2018, 06:52
Передвижные медпункты и легковозводимые больницы должны решить проблему с медицинским обслуживанием в небольших населенных пунктах Ростовской области, рассказала министр здравоохранения Татьяна Быковская.

"Для оказания медицинской помощи жителям в небольших населенных пунктах будут закуплены переносные медицинские комплексы и модульные конструкции врачебных амбулаторий", - сообщила она.

Спикер уточнила, что медкомплексы купят для поселков численностью свыше 100 человек, а разбивать временные амбулатории будут в тех селах, где проживает от 101 человека до двух тысяч жителей.

"Министерство здравоохранения берет ответственность за это на себя", - заключила она.

Быковская уточнила, что облатсь получит на это деньги из федерального бюджета РФ.

#Общество#Новости
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