Первый в Ростовской области пляж для купания инвалидов оборудуют в Шахтах

Posted 5 апреля 2018, 09:39
Published 5 апреля 2018, 09:39
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"Идея такая была давно, потому что у нас есть несколько друзей-колясочников, для которых в том числе хотелось бы организовать этот проект. На территории городского пляжа мы установим сходни, используя естественный уклон, по которому человек с ограниченными возможностями сможет въезжать в воду по грудь и дальше плавать наравне со всеми жителями", - рассказала она.
По ее словам, "вода дает инвалиду-колясочнику вторые ноги". "При выходе из воды он с легкостью может взобраться на кресло, и специальный подъемник вывезет его из воды", - отметила Нифаровская.
Все время, пока инвалид будет находиться в воде, на нем будет спасательный жилет – на всякий случай. При выходе из воды его будет сопровождать спасатель. Сейчас проект находится в стадии разработки, реализовать его планируют уже к текущему купальному сезону. Нифаровская отмечает, что подобного проекта на городских пляжах нет в Ростовской области. "Возможно, и по всей стране таких проектов нет", - подчеркнула она.
Нифаровская не называет сумму, которая будет затрачена на оборудование такого спуска для инвалидов, но отмечает, что в благоустройство городского пляжа к настоящему времени вложила около 800 тысяч рублей.