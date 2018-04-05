Первый в Ростовской области пляж для купания инвалидов оборудуют в Шахтах

"Идея такая была давно, потому что у нас есть несколько друзей-колясочников, для которых в том числе хотелось бы организовать этот проект. На территории городского пляжа мы установим сходни, используя естественный уклон, по которому человек с ограниченными возможностями сможет въезжать в воду по грудь и дальше плавать наравне со всеми жителями", - рассказала она.