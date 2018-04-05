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Posted 5 апреля 2018, 09:39

Published 5 апреля 2018, 09:39

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Первый в Ростовской области пляж для купания инвалидов оборудуют в Шахтах

5 апреля 2018, 09:39
Городской пляж в Шахтах Ростовской области оборудуют для купания инвалидов-колясочников уже к будущему купальному сезону, сообщила RostovGazeta инициатор проекта Оксана Нифаровская.

"Идея такая была давно, потому что у нас есть несколько друзей-колясочников, для которых в том числе хотелось бы организовать этот проект. На территории городского пляжа мы установим сходни, используя естественный уклон, по которому человек с ограниченными возможностями сможет въезжать в воду по грудь и дальше плавать наравне со всеми жителями", - рассказала она.

По ее словам, "вода дает инвалиду-колясочнику вторые ноги". "При выходе из воды он с легкостью может взобраться на кресло, и специальный подъемник вывезет его из воды", - отметила Нифаровская.

Все время, пока инвалид будет находиться в воде, на нем будет спасательный жилет – на всякий случай. При выходе из воды его будет сопровождать спасатель. Сейчас проект находится в стадии разработки, реализовать его планируют уже к текущему купальному сезону. Нифаровская отмечает, что подобного проекта на городских пляжах нет в Ростовской области. "Возможно, и по всей стране таких проектов нет", - подчеркнула она.

Нифаровская не называет сумму, которая будет затрачена на оборудование такого спуска для инвалидов, но отмечает, что в благоустройство городского пляжа к настоящему времени вложила около 800 тысяч рублей.

#Общество#Новости
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