Туберкулезные больницы объединят в Ростове

Posted 5 апреля 2018, 06:38
Published 5 апреля 2018, 06:38
Modified 17 сентября 2022, 15:01
Updated 17 сентября 2022, 15:01
"Будет проведена реорганизация медучреждений в целях создания четкой вертикали управления противотуберкулезной службой, более эффективного использования коечного фонда и бюджетных средств", - сообщила она.
Объединению в еиный центр подлежат государственное бюджетное учреждение областной тубдиспансер и специализированная туберкулезная больница, заключила спикер.
"Новая мера позволит снизить заболеваемость и смертность от этой болезни ввиду того, что эффективность противотуберкулезных мер из-за централизации должна будет возрасти", - пояснила она.
Учреждения располагаются в Ростове по адресам Университетский, 33 и Орская, 24.
Туберкулез - широко распространенное инфекционное заболевание, обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы.