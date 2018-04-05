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Posted 5 апреля 2018, 06:38

Published 5 апреля 2018, 06:38

Modified 17 сентября 2022, 15:01

Updated 17 сентября 2022, 15:01

Туберкулезные больницы объединят в Ростове

5 апреля 2018, 06:38
Медицинские учреждения Ростовской области, занимающиеся проблемой туберкулеза, объединят для повышения их эффективности, рассказала министр здравоохранения Татьяна Быковская.

"Будет проведена реорганизация медучреждений в целях создания четкой вертикали управления противотуберкулезной службой, более эффективного использования коечного фонда и бюджетных средств", - сообщила она.

Объединению в еиный центр подлежат государственное бюджетное учреждение областной тубдиспансер и специализированная туберкулезная больница, заключила спикер.

"Новая мера позволит снизить заболеваемость и смертность от этой болезни ввиду того, что эффективность противотуберкулезных мер из-за централизации должна будет возрасти", - пояснила она.

Учреждения располагаются в Ростове по адресам Университетский, 33 и Орская, 24.

Туберкулез - широко распространенное инфекционное заболевание, обычно поражает легкие, реже затрагивая другие органы и системы.

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