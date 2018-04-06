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Posted 6 апреля 2018, 06:59

Published 6 апреля 2018, 06:59

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

Глава Таганрога предложил жителям судиться из-за рухнувшего коллектора

6 апреля 2018, 06:59
Власти Таганрога предложили всем желающим получить возмещение от аварии на городском коллекторе, добиваясь справедливости в суде, рассказал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

"Ущерб, нанесенный жителям поломкой коллектора, будет оцениваться в судебном порядке", - сообщил он.

По словам спикера, администрация сейчас имеет возможность оценить размер такого ущерба и возместить его. "Однако имеющиеся у нас параметры оценки, скорее всего, без экспертизы окажутся некорректными", - пояснил он.

Сразу в нескольких местах образовались провалы устаревшего городского коллектора на улицах Таганрога в середине марта. Сначала город был затоплен канализационными стоками, которые впоследствии на протяжении более чем трех суток, с 30 марта по 2 апреля, выливались в море.

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