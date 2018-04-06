Глава Таганрога предложил жителям судиться из-за рухнувшего коллектора

Сразу в нескольких местах образовались провалы устаревшего городского коллектора на улицах Таганрога в середине марта. Сначала город был затоплен канализационными стоками, которые впоследствии на протяжении более чем трех суток, с 30 марта по 2 апреля, выливались в море.