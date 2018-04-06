Передвижные установки для утилизации мусора со свалок придумали в Ростове

Posted 6 апреля 2018, 12:43
Published 6 апреля 2018, 12:43
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Свой проект он презентовал на инвестиционной сессии, организованной Торгово-промышленной палатой Ростовской области.
"Технологий по переработке мусора достаточно много. Но, в основном, те игроки, которые представлены на рынке утилизации отходов, осуществляют переработку масштабных захоронений в крупных городах и поселениях, а для маленьких свалок в небольших городах у нас в России, к сожалению, ничего нет", - заявил Паршуков.
Он также отметил, что, как правило, это технологии по сжиганию мусора, в процессе которой в атмосферу выбрасывается масса вредных веществ, и от которой во всем мире, в том числе и в РФ, постепенно отходят.
Паршуков предложил на отдаленных полигонах, где в настоящее время происходит захоронение мусора, размещать установки по переработке мусора по технологии пиролиза и гидротермальной деструкции. Первая, по сути, то же сжигание. Вторая – расщепление мусора под высоким давлением с использованием кислорода и нагретой до высоких температур воды.
"Наши наработки позволили создать небольшие комплексы, которые позволяют обеспечить автономный режим работы. Автономность заключается в том, что в процессе переработки такая установка вырабатывает от 5 до 50 киловатт электроэнергии (в зависимости от ее типа) и сама обеспечивает себя нужной ей электроэнергией. Мобильность же такой установки определяется тем, что после выполнения работ на одной свалке установку можно погрузить в контейнер и перевезти к другой свалке", - рассказал корреспонденту RostovGazeta ученый.
По его словам, к концу года ученые планируют разместить первую такую установку в Санкт-Петербурге на полигоне мусороперерабатывающего центра. В перспективе ученые планируют построить завод по переработке отходов с выработкой энергии в режиме генерации для близлежащих поселений, или объектов и для собственных нужд. Стоимость реализации проекта полного цикла переработки мусора – 2,2 миллиарда рублей. Где может располагаться такой завод, пока неизвестно, но разработчик проекта отметил, что потребность в таком заводе есть вблизи крупных промышленных городов, где есть большое количество отходов. Сейчас проектом заинтересовались в Минпромторге. Идет обсуждение его финансирования с "Фондом развития промышленности".
"Мы готовы с партнерами вывести в 2019 году на рынок РФ полный цикл отечественного оборудования для создания мобильных утилизационных установок по переработке как промышленного, так и сельскохозяйственных и коммунальных отходов с обеспечением его работы в автономном режиме", - подытожил Паршуков.