Передвижные установки для утилизации мусора со свалок придумали в Ростове

"Наши наработки позволили создать небольшие комплексы, которые позволяют обеспечить автономный режим работы. Автономность заключается в том, что в процессе переработки такая установка вырабатывает от 5 до 50 киловатт электроэнергии (в зависимости от ее типа) и сама обеспечивает себя нужной ей электроэнергией. Мобильность же такой установки определяется тем, что после выполнения работ на одной свалке установку можно погрузить в контейнер и перевезти к другой свалке", - рассказал корреспонденту RostovGazeta ученый.