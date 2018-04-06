Рынок поддержанных авто в 2018 году в Ростовской области вырос на 3,4%

Posted 6 апреля 2018, 06:21
Published 6 апреля 2018, 06:21
Modified 17 сентября 2022, 15:01
Updated 17 сентября 2022, 15:01
По сравнению с данными за аналогичный период 2017 года рынок поддержанных авто вырос в регионе на 3,4%. Доля донского авторынка в общероссийсиком объеме составила 3%. по этому показателю регион оказался на шестом месте в России.
Так, в первую пятерку вошли Московская область и Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.
Ранее стало известно, что рынок новых автомобилей в донском регионе прирос за январь-февраль на 19,2% и достиг 5,2 тысячи единиц.
р2