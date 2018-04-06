Власти Таганрога жалуются на ворующих забор вокруг рухнувшего коллектора

Posted 6 апреля 2018, 06:49
Published 6 апреля 2018, 06:49
Modified 1 октября, 15:36
Updated 1 октября, 15:36
"В свете аварии на коллекторе граждане проявили себя с предприимчивой стороны: на некоторых участках ремонтных разрытий за ночь ограждения растащили", - сообщил он.
Лисицкий пояснил, что вероятной причиной инцидента послужило изготовление ограждений из "хороших, нормальных досок".
Спикер подчеркнул, что жители сами отвечают за свою жизнь и прежде, чем заглянуть в провал коллектора даже при наличии ограждений, должны принимать взвешенное решение, в котором инстинкт самосохранения пересилил бы любопытство.
Сразу в нескольких местах образовались провалы устаревшего городского коллектора на улицах Таганрога в середине марта. Сначала город был затоплен канализационными стоками, которые впоследствии на протяжении более чем трех суток, с 30 марта по 2 апреля, выливались в море.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]