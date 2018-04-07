Четыре фуры и "мусоровозка" столкнулись на западном в Ростове

Posted 7 апреля 2018, 12:50
Published 7 апреля 2018, 12:50
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
На опубликованных в сети фотографиях видно, как при повороте машина, которая перевозит мусор, влетела в бок одному из грузовиков, тот, в свою очередь, столкнулся с впереди стоящими еще тремя газелями.
"ДТП было без пострадавших", - отметил представитель отдела пропаганды.
Пользователей в соцсетях, где были размещены фотографии столкновения, удивило, как газели умудрились въехать друг в друга ранним утром в субботу, когда дороги, как правило, пустые. Другой пользователь заявил, что грузовики стоят там уже давно, из-за чего одна полоса движения по Еременко остается перекрытой.