Четыре фуры и "мусоровозка" столкнулись на западном в Ростове

Пользователей в соцсетях, где были размещены фотографии столкновения, удивило, как газели умудрились въехать друг в друга ранним утром в субботу, когда дороги, как правило, пустые. Другой пользователь заявил, что грузовики стоят там уже давно, из-за чего одна полоса движения по Еременко остается перекрытой.