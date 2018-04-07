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Posted 7 апреля 2018, 16:55

Published 7 апреля 2018, 16:55

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Машина ушла под землю из-за обвала коллектора в Ростове

7 апреля 2018, 16:55
Автомобиль полностью ушел под землю в субботу днем в Ростове-на-Дону из-за обвала коллектора, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ростовского водоканала.

Происшествие случилось на 31-й линии.

«Там провал железобетонного коллектора, диаметр 600 миллиметров», - отметил сотрудник водоканала.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ростовского водоканала – техники достают машину из образовавшейся ямы.

«Как только автомобиль достанут, можно будет говорить о степени повреждения, и сколько времени займут работы, чтобы устранить повреждение», - добавил представитель водоканала.

На днях обвал коллектора также случился в Таганроге. В городе после этого ввели режим чрезвычайной ситуации.

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