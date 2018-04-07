Машина ушла под землю из-за обвала коллектора в Ростове

Posted 7 апреля 2018, 16:55
Published 7 апреля 2018, 16:55
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Происшествие случилось на 31-й линии.
«Там провал железобетонного коллектора, диаметр 600 миллиметров», - отметил сотрудник водоканала.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ростовского водоканала – техники достают машину из образовавшейся ямы.
«Как только автомобиль достанут, можно будет говорить о степени повреждения, и сколько времени займут работы, чтобы устранить повреждение», - добавил представитель водоканала.
На днях обвал коллектора также случился в Таганроге. В городе после этого ввели режим чрезвычайной ситуации.