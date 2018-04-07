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Posted 7 апреля 2018, 09:37

Published 7 апреля 2018, 09:37

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Нашествие клещей зафиксировано в Ростовской области

7 апреля 2018, 09:37
В Ростовской области в медучреждения из-за укусов клещей обратились 47 человек, информирует региональное управление Роспотребнадзора.

"Всего к медикам обратились 47 человек, в том числе 16 детей в возрасте до 14 лет. Сейчас из-за благоприятных климатических условий отмечается активность иксодовых клещей", - сказано в сообщении.

В населенных пунктах и зонах активных природных очагов региона пройдет дезинсекция. На данный момент противоклещевые работы прошли на площади более 486 гектаров. Эти мероприятия продолжатся в дальнейшем.

Граждан призвали одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду. При укусе клещом необходимо сразу обратиться к медикам.

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#Общество#Новости
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