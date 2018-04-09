Свыше 1,9 тыс нарушений выявили в ТЦ на Дону после пожара в Кемерово

В суды различной инстанции направлено 56 исков, в том числе 34 из них требуют закрытия торговых центров до устранения нарушений. К настоящему времени уже закрыты караоке-бар "Звезда" в Новочеркасске, магазин "Галактика" в торговом комплексе "Атлант" в Волгодонске, развлекательный центр "Комсомолец" в Волгодонске и детский центр "Джоуль парк" в Ростове-на-Дону.