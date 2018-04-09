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Posted 9 апреля 2018, 16:11

Published 9 апреля 2018, 16:11

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

Свыше 1,9 тыс нарушений выявили в ТЦ на Дону после пожара в Кемерово

9 апреля 2018, 16:11
Свыше 1,9 тысячи нарушений выявили сотрудники прокуратуры при проверке торговых центров и мест массового пребывания людей в Ростовской области после трагедии в Кемерово, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы областной прокуратуры.

Проверки во всех торговых и развлекательных центрах прошли в городе Ростове-на-Дону и в области после трагедии в Кемерово, где в одном из торгово-развлекательных центров погибли 64 человека.

"В Ростовской области было проверено свыше 650 объектов: торговых комплексов, развлекательных центров, детских досуговых организаций, спортивных объектов и т.д. В результате проверок было выявлено свыше 1900 нарушений пожарной безопасности и правил противопожарного режима", - отметил сотрудник прокуратуры.

Среди основных нарушений - отсутствие пожарной сигнализации, неисправность пожарных систем, отсутствие огнетушителей, а также ориентирования людей внутри помещения.

В суды различной инстанции направлено 56 исков, в том числе 34 из них требуют закрытия торговых центров до устранения нарушений. К настоящему времени уже закрыты караоке-бар "Звезда" в Новочеркасске, магазин "Галактика" в торговом комплексе "Атлант" в Волгодонске, развлекательный центр "Комсомолец" в Волгодонске и детский центр "Джоуль парк" в Ростове-на-Дону.

Представитель пресс-службы прокуратуры отметил, что проверки пожарной безопасности в ТЦ в Ростове и области продолжаются.

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