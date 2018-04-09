В Ростове завершился ремонт коллектора, в который провалилась машина

"Рабочие переложили 25 метров канализационного коллектора. На месте поврежденного участка идут благоустроительные мероприятия", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время работ была обеспечена сменяемость специалистов и техники. Единовременно было задействовано семь человек и семь единиц техники, в том числе экскаватор, автокран, самосвалы.
Инцидент случился в субботу, произошло обрушение канализационного коллектора. Трубопровод был поврежден коррозией, после чего провалился асфальт. В яму упала припаркованная машина. Ее подняли при помощи подъемного крана и тросов.
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