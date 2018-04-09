rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове завершился ремонт коллектора, в который провалилась машина

9 апреля 2018, 16:19
В Ростове-на-Дону специалисты завершили ремонт коллектора на улице 31 Линия, в который на выходных провалился внедорожник, информирует горадминистрация.

"Рабочие переложили 25 метров канализационного коллектора. На месте поврежденного участка идут благоустроительные мероприятия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время работ была обеспечена сменяемость специалистов и техники. Единовременно было задействовано семь человек и семь единиц техники, в том числе экскаватор, автокран, самосвалы.

Инцидент случился в субботу, произошло обрушение канализационного коллектора. Трубопровод был поврежден коррозией, после чего провалился асфальт. В яму упала припаркованная машина. Ее подняли при помощи подъемного крана и тросов.

р1

Материалы по теме
Машина ушла под землю из-за обвала коллектора в РостовеРаботы на обвалившемся коллекторе в Ростове завершатся до конца дняУгрозы дальнейшего обвала коллектора нет - ростовский водоканал
#Новости#Город
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28