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Posted 10 апреля 2018, 10:22

Published 10 апреля 2018, 10:22

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

ФК "Ростов" начал блокировать билеты, продающиеся на сайтах объявлений

10 апреля 2018, 10:22
Футбольный клуб "Ростов" объявил о блокировке билетов с посторонних сайтов на тестовые матчи, проводимые на "Ростов-Арене", сообщил RostovGazeta сотрудник футбольного клуба "Ростов".

"Клуб делает все возможное, чтобы искоренить перекупщиков. В том числе применяется блокировка билетов, которые размещаются на различных интернет-ресурсах", – рассказал он.

Стоимость билетов на первый тестовый матч, который пройдет на новом стадионе "Ростов-Арена" 15 апреля, в кассах от 150 рублей, у перекупщиков – от 350 рублей до 1,5 тысячи рублей.

Напомним, первый тестовый матч будет между командами "Ростов" и "СКА-Хабаровск". На него смогут попасть не более 13 тысяч человек. В свободной продаже билеты обещали предлагать фанатам начиная с понедельника, огромная очередь образовалась еще в воскресенье вечером, однако из-за технических неполадок продажи начались только после обеда.

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