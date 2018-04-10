ФК "Ростов" начал блокировать билеты, продающиеся на сайтах объявлений

Posted 10 апреля 2018, 10:22
Published 10 апреля 2018, 10:22
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Клуб делает все возможное, чтобы искоренить перекупщиков. В том числе применяется блокировка билетов, которые размещаются на различных интернет-ресурсах", – рассказал он.
Стоимость билетов на первый тестовый матч, который пройдет на новом стадионе "Ростов-Арена" 15 апреля, в кассах от 150 рублей, у перекупщиков – от 350 рублей до 1,5 тысячи рублей.
Напомним, первый тестовый матч будет между командами "Ростов" и "СКА-Хабаровск". На него смогут попасть не более 13 тысяч человек. В свободной продаже билеты обещали предлагать фанатам начиная с понедельника, огромная очередь образовалась еще в воскресенье вечером, однако из-за технических неполадок продажи начались только после обеда.