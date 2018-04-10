ФК "Ростов" начал блокировать билеты, продающиеся на сайтах объявлений

Напомним, первый тестовый матч будет между командами "Ростов" и "СКА-Хабаровск". На него смогут попасть не более 13 тысяч человек. В свободной продаже билеты обещали предлагать фанатам начиная с понедельника, огромная очередь образовалась еще в воскресенье вечером, однако из-за технических неполадок продажи начались только после обеда.