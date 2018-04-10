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Posted 10 апреля 2018, 14:00

Published 10 апреля 2018, 14:00

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Несанкционированные свалки в Ростовской области закроют до мая

10 апреля 2018, 14:00
До 1 мая 2018 года в Ростовской области закроют все несанкционированные объекты размещения твердых коммунальных отходов, следует из сообщения облправительства.

"В указанный срок главам местных администраций муниципальных образований необходимо предоставить в региональное Министерство ЖКХ документы о закрытии несанкционированных свалок", - сказано в сообщении.

Кроме того, до мая в регионе определят фактическое количество размещенных твердых коммунальных отходов на закрытых свалках.

Отмечается, что до конца года в области проведут госэкспертизу разработанной проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию свалок твердых бытовых отходов.

Напомним, рекультивация 22 свалок Ростовской области обойдется в 1 миллиард рублей.

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#Экономика#Новости
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