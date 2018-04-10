Несанкционированные свалки в Ростовской области закроют до мая

Posted 10 апреля 2018, 14:00
Published 10 апреля 2018, 14:00
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"В указанный срок главам местных администраций муниципальных образований необходимо предоставить в региональное Министерство ЖКХ документы о закрытии несанкционированных свалок", - сказано в сообщении.
Кроме того, до мая в регионе определят фактическое количество размещенных твердых коммунальных отходов на закрытых свалках.
Отмечается, что до конца года в области проведут госэкспертизу разработанной проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию свалок твердых бытовых отходов.
Напомним, рекультивация 22 свалок Ростовской области обойдется в 1 миллиард рублей.
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