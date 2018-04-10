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Posted 10 апреля 2018, 07:23

Published 10 апреля 2018, 07:23

Modified 1 октября, 14:47

Updated 1 октября, 14:47

Около 1 млрд просмотров собирают в сутки рекомендации "ВКонтакте"

10 апреля 2018, 07:23
В "ВКонтакте" каждые сутки раздел "Рекомендации" набирает один миллиард просмотров, им пользуются 35% пользователей телефонов, сообщает пресс-служба соцсети.

"Этого результата удалось добиться из-за совершенствования алгоритмов, которые лежат в основе определения интересов пользователей. Каждый день создаются миллионы материалов, которые есть только в соцсети", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "Рекомендации" появились в прошлом году. Алгорист основан на искусственном интеллекте. Он подбирает интересные материалы индивидуально каждому пользователю.

"Рекомендации" выглядят в виде карточек, поэтому пользователям не нужно листать длинные посты.

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#Общество#Новости
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