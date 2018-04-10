Первый полет опытного образца вертолета ростовского завода пройдет летом

Posted 10 апреля 2018, 14:23
Published 10 апреля 2018, 14:23
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"В настоящее время на ростовском заводе завершают производство нового опытного образца вертолета, который сменит используемые Министерством обороны машины", - сказано в сообщении.
Кроме того, "Роствертол" завершил ремонт двух тяжелых военно-транспортных вертолетов Ми-26 по заказу военного ведомства РФ.
МИ-26 наделен уникальной способностью выполнять боевые задачи в любых климатических условиях и используется для доставки живой силы, техники и вооружения. Кроме того, вертолет приспосблен для тушения огня.
р3