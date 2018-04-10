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Posted 10 апреля 2018, 14:23

Published 10 апреля 2018, 14:23

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Первый полет опытного образца вертолета ростовского завода пройдет летом

10 апреля 2018, 14:23
Летные испытания опытного образца нового вертолета МИ-26Т2В производства "Роствертола" пройдет в конце июня, сообщается на сайте холдинга "Вертолеты России".

"В настоящее время на ростовском заводе завершают производство нового опытного образца вертолета, который сменит используемые Министерством обороны машины", - сказано в сообщении.

Кроме того, "Роствертол" завершил ремонт двух тяжелых военно-транспортных вертолетов Ми-26 по заказу военного ведомства РФ.

МИ-26 наделен уникальной способностью выполнять боевые задачи в любых климатических условиях и используется для доставки живой силы, техники и вооружения. Кроме того, вертолет приспосблен для тушения огня.

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