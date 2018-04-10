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Posted 10 апреля 2018, 09:03

Published 10 апреля 2018, 09:03

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Ростовчан обеспечат бесплатным Wi-Fi на фестивале болельщиков

10 апреля 2018, 09:03
Глава Ростовской области поручил выделить 12 миллионов рублей, которые пойдут на организацию доступа в Интернет на фестивале болельщиков, информирует правительство региона.

"Wi-Fi появится на площадке фан-зоны. Всего фестиваль должны посетить около 20 тысяч граждан", - говорится в публикации.

Кроме того, аналогичная услуга будет и на стадионе "Ростов-Арена". Связь обеспечат четыре оператора.

Отмечается, что уже сейчас спортобъект подключен к каналам связи, также сделаны резервные линии. Напомним, к ЧМ в Ростове построили новые стадион и аэропорт. Их ввели в эксплуатацию.

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