Ростовчан обеспечат бесплатным Wi-Fi на фестивале болельщиков

Posted 10 апреля 2018, 09:03
Published 10 апреля 2018, 09:03
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Wi-Fi появится на площадке фан-зоны. Всего фестиваль должны посетить около 20 тысяч граждан", - говорится в публикации.
Кроме того, аналогичная услуга будет и на стадионе "Ростов-Арена". Связь обеспечат четыре оператора.
Отмечается, что уже сейчас спортобъект подключен к каналам связи, также сделаны резервные линии. Напомним, к ЧМ в Ростове построили новые стадион и аэропорт. Их ввели в эксплуатацию.
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