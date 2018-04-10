В Ростовской области построят стерляжье-рыбцово-шемайный комплекс

Posted 10 апреля 2018, 08:24
Published 10 апреля 2018, 08:24
Modified 1 октября, 14:18
Updated 1 октября, 14:18
Аксайско-Донской рыбоводный завод расположен в поселке Задонский Багаевского района Ростовской области. Из конкурсной документации следует, что после запуска рыбного комплекса ежегодное воспроизводство молоди составит четыре тысячи штук рыб осетровых видов и 8,8 тысячи штук рыб частиковых видов.
Потенциальному подрядчику предстоит собрать недостающие исходные данные, выполнить инженерные, произвести согласования основных техрешений, скорректировать проектную документацию и согласовать ее с органами исполнительной власти, получить согласование проекта и инженерных изысканий и так далее.
Максимальная стоимость контракта составляет 7,2 миллиона рублей.
Аксайско-Донской рыбоводный завод построен в 1956 году. Предпрятие является единственным в России по выращиванию молоди рыбца. Месторасположение завода позволяет выпускаемой в реку Дон молоди пройти расстояние до Азовского моря при полной адаптации с увеличением массы до 150 граммов.
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