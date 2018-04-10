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Posted 10 апреля 2018, 14:00

Published 10 апреля 2018, 14:00

Modified 1 октября, 15:27

Updated 1 октября, 15:27

Закон об охране атмосферного воздуха может появиться в Ростовской области

10 апреля 2018, 14:00
Закон об охране атмосферного воздуха планируют принять в Ростовской области, следует из сообщения облправительства.

"Возможность принятия областного закона в данном направлении в регионе рассмотрят до 28 сентября 2018 года", - сказано в сообщении.

Кроме того, до конца текущего года в области проведут мониторинг состояния воздуха в Ростове, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске, Батайске, Новошахтинске, Азове, Миллерово, Сальске и Цимлянске, а также проработают вопрос анализа воздуха в Гуково.

Отмечается, что в Ростове в 2019 году заработает автоматическая станция контроля уровня загрязнения атмосферы, а в Новочеркасске стационарный пост наблюдения за состоянием воздуха введут в эксплуатацию до конца декабря 2018-го.

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