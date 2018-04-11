Ветеринары в Ростовской области обработали животных на фермах против клещей

Posted 11 апреля 2018, 14:25
Published 11 апреля 2018, 14:25
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"В том числе было обработано свыше 265 тысяч голов крупного рогатого скота и 329 тысяч голов мелкого рогатого скота. Первичные обработки завершатся в течение месяца", - сказано в сообщении.
На эти цели закупили 1,5 тысячи литров инсекто-акарицидных препаратов. Сейчас в запасе есть 1,9 тысячи литров спецсредств.
Отмечается, что выпас животных, которые не прошли противоклещевую обработку, запрещен.
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