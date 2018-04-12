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Posted 12 апреля 2018, 06:47

Published 12 апреля 2018, 06:47

Modified 1 октября, 14:33

Updated 1 октября, 14:33

Почти 70 жителей Ростовской области пострадали от укусов клещей

12 апреля 2018, 06:47
В Ростовской области в медучреждения обратились 68 местных жителей, которых покусали клещи, информирует областное управление Роспотребнадзора.

"По информации на 10 апреля всего к медикам обратились 68 человек, в том числе 25 детей в возрасте до 14 лет. За ними установлено меднаблюдение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас акарицидные обработки прошли на территории более 486 гектаров. Специалисты проводят контроль эффективности противоклещевых мероприятий.

Ранее правительство региона сообщало, что в области против клещей обработали около 500 тысяч сельскохозяйственных животных.

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