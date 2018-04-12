Ростовчане не стали оспаривать кадастровую цену недвижимости

Ранее на запрос RostovGazeta в пресс-службе Росреестра сообщили о том, что за 2016-2017 годы на оценку земли поступило свыше тысячи жалоб. Переоценка кадастровой стоимости земли проводилась в 2016 году, некоторые объекты по ее итогам, как ранее писала RostovGazeta, подорожали в десятки раз. В связи с этим, может увеличиться также налог на имущество по итогам 2018-го. В этом году у жителей региона есть последний шанс, чтобы обжаловать кадастровую стоимость, иначе налог на имущество в 2019 году за прошедший год пересчитан не будет, подчеркнули в ведомстве.
"Пока есть телефонные звонки по этому поводу, прямых обращений пока не было, очень ожидаем и надеемся, что они будут в 2018 году, потому что это нужно и для жителей Ростовской области, и нам распределить нагрузку работы комиссии тоже интересно, потому что иначе в 2019 году будет больше обращений, чем могло бы быть", - ответила она на вопрос корреспондента RostovGazeta.
В Росреестре опасаются вала жалоб жителей к концу года. Ответить на вопрос корреспондента RostovGazeta о том, какие изменения ожидают жителей в начислении налога на имущество по итогам года, представитель Росреестра пообещала на следующей пресс-конференции, которая состоится до конца апреля. Сейчас жители могут войти на сайт Росреестра и на кадастровой карте рассчитать приблизительный налог.