Ростовчане не стали оспаривать кадастровую цену недвижимости

Ранее на запрос RostovGazeta в пресс-службе Росреестра сообщили о том, что за 2016-2017 годы на оценку земли поступило свыше тысячи жалоб. Переоценка кадастровой стоимости земли проводилась в 2016 году, некоторые объекты по ее итогам, как ранее писала RostovGazeta, подорожали в десятки раз. В связи с этим, может увеличиться также налог на имущество по итогам 2018-го. В этом году у жителей региона есть последний шанс, чтобы обжаловать кадастровую стоимость, иначе налог на имущество в 2019 году за прошедший год пересчитан не будет, подчеркнули в ведомстве.