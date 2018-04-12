В форменную одежду переоденут водителей автобусов в Ростове

Posted 12 апреля 2018, 11:55
Published 12 апреля 2018, 11:55
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"На приобретение формы для водителей транспорта и волонтеров заказчик выделил из собственных средств порядка 950 тысяч рублей", - указано в конкурсной документации.
На указанную сумму закупят 800 мужских рубашек, по 400 штук галстуков и брюк, а также 120 жилетов волонтеров с завязками. При этом сорочки не должны стоить дороже 731 рубля, брюки 651 рубля, на галстуки и жилеты выделили по 183 и 220 рублей за штуку соответственно.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 18 апреля, подрядчика выберут 23 апреля.
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