В форменную одежду переоденут водителей автобусов в Ростове

На указанную сумму закупят 800 мужских рубашек, по 400 штук галстуков и брюк, а также 120 жилетов волонтеров с завязками. При этом сорочки не должны стоить дороже 731 рубля, брюки 651 рубля, на галстуки и жилеты выделили по 183 и 220 рублей за штуку соответственно.