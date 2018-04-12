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Posted 12 апреля 2018, 11:55

Published 12 апреля 2018, 11:55

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

В форменную одежду переоденут водителей автобусов в Ростове

12 апреля 2018, 11:55
Сюжет
Новости Ростова
Водителей общественного транспорта в Ростове-на-Дону переоденут в форменную одежду. соответствующую заявку разместил "Ростовпассажиртранс" на сайте госзакупок.

"На приобретение формы для водителей транспорта и волонтеров заказчик выделил из собственных средств порядка 950 тысяч рублей", - указано в конкурсной документации.

На указанную сумму закупят 800 мужских рубашек, по 400 штук галстуков и брюк, а также 120 жилетов волонтеров с завязками. При этом сорочки не должны стоить дороже 731 рубля, брюки 651 рубля, на галстуки и жилеты выделили по 183 и 220 рублей за штуку соответственно.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 18 апреля, подрядчика выберут 23 апреля.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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