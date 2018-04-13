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Posted 13 апреля 2018, 12:39

Published 13 апреля 2018, 12:39

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

Меры пожарной безопасности усилят на Левом берегу Ростова во время ЧМ-2018

13 апреля 2018, 12:39
В Ростове-на-Дону в период подготовки и проведения ЧМ по футболу было принято решение усилить меры пожарной безопасности на территории левобережной зоны, информирует правительство региона.

"Для этих целей определили группировку в составе 492 специалистов. Будут применяться 76 единиц техники", - сказано в публикации.

Отмечается, что специалисты будут базироваться в Аксайском и Азовском районах, Батайске и 10 секторах Ростова. К работе также привлекут казаков, волонтеров и спасателей. Уже были назначены ответственные должностные лица.

Замглавы региона Вадим Артемов рассказал, что в случае ЧС спасательная операция должна быть развернута в кратчайшие сроки. В мае состоится специальная тренировка для проверки готовности сил.

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