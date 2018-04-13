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Posted 13 апреля 2018, 08:33

Published 13 апреля 2018, 08:33

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Пропавший накануне третьеклассник нашелся возле своего дома в Ростове

13 апреля 2018, 08:33
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове пропавшего 9-летнего мальчика нашли возле его же дома в четверг, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра ГУ МВД по региону.

В Ворошиловском районе после уроков пропал ученик третьего класса. Мальчик не пришел вовремя домой, обеспокоенные родители написали заявление в полицию. Однако, как только родные обратились в правоохранительные органы, ребенок нашелся возле своего же дома. Школьник просто гулял во дворе.

"Ребенок дома, с ним все хорошо. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось", - отметили в ведомстве.

#Новости Ростова#Новости
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