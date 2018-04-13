Пропавший накануне третьеклассник нашелся возле своего дома в Ростове

В Ворошиловском районе после уроков пропал ученик третьего класса. Мальчик не пришел вовремя домой, обеспокоенные родители написали заявление в полицию. Однако, как только родные обратились в правоохранительные органы, ребенок нашелся возле своего же дома. Школьник просто гулял во дворе.