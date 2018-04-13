Субсидия из городского бюджета спасла ростовские трамваи от банкротства

Posted 13 апреля 2018, 08:34
Published 13 апреля 2018, 08:34
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
"МУП "РТК", являющееся единственным городским перевозчиком на электротранспорте, оказалось на грани банкротства из-за большой задолженности по налогам и сборам", - сказано в сообщении.
Кроме того, власти Ростова провели ряд мероприятий, направленных на повышение комфортности предоставляемых перевозчиком услуг. Так, для обновления парка подвижных составов город приобрел 30 низкопольных трамваев, завершается ремонт трамвайных путей на Станиславского и полностью закончены работы по замене тяговой линии для троллейбусов на Большой Садовой, на участке между проспектами Сиверса и Театральный.
Отмечается, что, несмотря на долги по налогам, на предприятии не было задолженности по зарплате. По предварительным расчетам, с учетом помощи городской администрации, предприятие выйдет на безубыточный результат до конца 2018 года.
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