Субсидия из городского бюджета спасла ростовские трамваи от банкротства

Кроме того, власти Ростова провели ряд мероприятий, направленных на повышение комфортности предоставляемых перевозчиком услуг. Так, для обновления парка подвижных составов город приобрел 30 низкопольных трамваев, завершается ремонт трамвайных путей на Станиславского и полностью закончены работы по замене тяговой линии для троллейбусов на Большой Садовой, на участке между проспектами Сиверса и Театральный.