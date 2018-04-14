Один погиб и двое пострадали в ДТП с двумя авто под Ростовом

В Ростовской области в субботу произошло столкновение двух машин, один человек погиб, еще двое получили ранения, информирует региональное УМВД.

"По предварительной информации, столкнулись Renault Logan и Honda Fit. Водитель последнего авто погиб, ему было 26 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадали водитель и пассажир Renault. Их доставили в медучреждение. Авария произошла на дороге М-4 "Дон" в 19.40 мск. На месте находятся сотрудники полиции. р1