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Posted 14 апреля 2018, 18:47

Published 14 апреля 2018, 18:47

Modified 1 октября, 14:25

Updated 1 октября, 14:25

Один погиб и двое пострадали в ДТП с двумя авто под Ростовом

14 апреля 2018, 18:47
В Ростовской области в субботу произошло столкновение двух машин, один человек погиб, еще двое получили ранения, информирует региональное УМВД.

"По предварительной информации, столкнулись Renault Logan и Honda Fit. Водитель последнего авто погиб, ему было 26 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали водитель и пассажир Renault. Их доставили в медучреждение.

Авария произошла на дороге М-4 "Дон" в 19.40 мск. На месте находятся сотрудники полиции.

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