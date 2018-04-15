rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 апреля 2018, 09:03

Published 15 апреля 2018, 09:03

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Список чаще всего ломающихся смартфонов составили эксперты

15 апреля 2018, 09:03
Российские эксперты выяснили, смартфоны каких марок ломаются чаще остальных, сведения опубликовал портал AKKet.

"Чаще всех остальных выходят из строя гаджеты от Apple и Samsung, при этом из "яблочных" смартфонов ломается каждый третий, а из проданных Samsung примерно 20%", - сказано в публикации.

Так, самыми часто ломающимися стали iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 5s. Самой частой причиной обращения в сервис является выход из строя аккумулятора, но поводом посетить мастера могут стать и поломки экрана, разъемов или системной платы.

Отмечается, что самыми надежными оказались смартфоны Sony, LG, Nokia, Motorola и Fly. Владельцы Xiaomi, Huawei, Lenovo, Meizu и LeEco составляют примерно 17% от всех обратившихся для ремонта гаджета.

р3

#Технологии#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика