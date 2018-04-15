Список чаще всего ломающихся смартфонов составили эксперты

Posted 15 апреля 2018, 09:03
Published 15 апреля 2018, 09:03
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Чаще всех остальных выходят из строя гаджеты от Apple и Samsung, при этом из "яблочных" смартфонов ломается каждый третий, а из проданных Samsung примерно 20%", - сказано в публикации.
Так, самыми часто ломающимися стали iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 5s. Самой частой причиной обращения в сервис является выход из строя аккумулятора, но поводом посетить мастера могут стать и поломки экрана, разъемов или системной платы.
Отмечается, что самыми надежными оказались смартфоны Sony, LG, Nokia, Motorola и Fly. Владельцы Xiaomi, Huawei, Lenovo, Meizu и LeEco составляют примерно 17% от всех обратившихся для ремонта гаджета.
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