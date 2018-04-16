Более 2,5 тыс человек остались без воды в Таганроге из-за аварии

Posted 16 апреля 2018, 13:44
Published 16 апреля 2018, 13:44
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Аварийная ситуация на водопроводе произошла на пересечении улиц Пархоменко и Сергея Шило. Горячей воды нет в 14 многоквартирных домах, двух детсадах и одной школе", - сказано в публикации.
Отмечается, что в зоне ограничений оказались улицы Сергея Шило, Ломоносовская, Мариупольское шоссе. Сейчас проводятся восстановительные работы.
Специалисты поменяют 30 метров трубопровода. Завершить мероприятия планируется в среду.
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