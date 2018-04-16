Число нарушений на Новошахтинском посту таможни резко выросло в 2018 году

"За январь-март 2018 года на автомобильном пропускном посту Новошахтинска зафиксировали 156 нарушений при перемещении через границу товаров и транспортных средств", - сказано в сообщении.
По материалам сотрудников таможни, конфисковали товаров на сумму 88 тысяч рублей и наложили штрафов на 4,5 миллиона рублей.
Чаще всего предметом правонарушений становился незадекларированный алкоголь и табачная продукция. Кроме того, нарушители пытались провести в обход таможенных правил одежду, топливо, предметы быта.
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