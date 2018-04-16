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Число нарушений на Новошахтинском посту таможни резко выросло в 2018 году

16 апреля 2018, 11:26
На 30% увеличилось количество нарушений на пропускном посту в Новошахтинске Ростовской области в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщило ЮТУ.

"За январь-март 2018 года на автомобильном пропускном посту Новошахтинска зафиксировали 156 нарушений при перемещении через границу товаров и транспортных средств", - сказано в сообщении.

По материалам сотрудников таможни, конфисковали товаров на сумму 88 тысяч рублей и наложили штрафов на 4,5 миллиона рублей.

Чаще всего предметом правонарушений становился незадекларированный алкоголь и табачная продукция. Кроме того, нарушители пытались провести в обход таможенных правил одежду, топливо, предметы быта.

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