Число нарушений на Новошахтинском посту таможни резко выросло в 2018 году

На 30% увеличилось количество нарушений на пропускном посту в Новошахтинске Ростовской области в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщило ЮТУ.