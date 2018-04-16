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Posted 16 апреля 2018, 10:18

Published 16 апреля 2018, 10:18

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Двое жителей Липецка ограбили ювелирный магазин в Ростове

16 апреля 2018, 10:18
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону задержали двух мужчин, которые украли товар из ювелирного магазина, информирует региональное УМВД.

"Было установлено, что двое жителей Липецка зашли в магазин и начали рассматривать товар. Они дождались пока отвернуться продавцы, после чего один из подозреваемых отодвинул стекло витрины. Его подельник при помощи самодельного крючка из проволоки достал кольцо", - говорится в публикации.

Отмечается, что фигуранты в возрасте 30 и 38 лет были задержаны. Ранее они были судимы за аналогичное преступление. По факту кражи завели уголовное дело, максимальное наказание - пять лет колонии. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Ранее в регионе задержали мужчину, который во время ограбления женщины выронил свой телефон.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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