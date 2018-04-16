Двое жителей Липецка ограбили ювелирный магазин в Ростове

"Было установлено, что двое жителей Липецка зашли в магазин и начали рассматривать товар. Они дождались пока отвернуться продавцы, после чего один из подозреваемых отодвинул стекло витрины. Его подельник при помощи самодельного крючка из проволоки достал кольцо", - говорится в публикации.