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Posted 16 апреля 2018, 14:22

Published 16 апреля 2018, 14:22

Modified 1 октября, 14:48

Updated 1 октября, 14:48

Карантин ввели в Ростовской области после выявления бруцеллеза у 18 коров

16 апреля 2018, 14:22
Карантин по бруцеллезу ввели в хуторе Большая Бургуста Ростовской области после обнаружения заболевания у 18 коров, сообщила региональная СББЖ.

"Все зараженные животные содержались в личных подсобных хозяйствах на территории населенного пункта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что больные коровы попали в район в обход ветеринарного контроля. Еще осенью в хуторе содержали 90 голов крупного рогатого скота, а весной их число превысило 200.

В настоящее время в населенном пункте запретили любые перемещения скота, ветеринары исследуют всех восприимчивых к болезни животных.

Бруцеллез является общим из неизлечимых для животных и человека заболеваний.

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