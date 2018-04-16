Медики рассказали ростовчанам, как избежать туберкулеза

"В мероприятии приняли участие школьники. С ними обсудили историю борьбы с заболеванием с древних времен, уязвимые группы риска, проявляющиеся симптомы", - сказано в публикации.
Отмечается, что менее всего заболеванию подвержены граждане, которые ведут здоровый образ жизни. Основной защитой являются активность, подвижность, длительные прогулки, пребывание на свежем воздухе, физические упражнения. Кроме того, необходимо регулярно принимать витамины.
Также участники задавали интересующие вопросы. В конце 2017 года появилась информация, что в регионе уровень смертности от туберкулеза снизился на 30%.
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