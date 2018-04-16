Модуль для разработки технологий выращивания рыбы получили донские ученые

"В ходе реконструкции аквариального модуля ученые получили емкости для выращивания креветок и водорослей, а также возможность увеличения гидрохимических режимов для моделирования условий обитания водной флоры и фауны", - сказано в сообщении.
Новый аквариальный модуль позволит донским ученым эффективно и с минимальными затратами отрабатывать первичные этапы инновационных идей, элементы для создания технологии выращивания рыб и других гидробионтов, биотехнологии разведения кормов в производственных масштабах.
Напомним, ученые Ростовской области начали исследование перспектив выращивания раков в искусственных условиях.
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