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Posted 16 апреля 2018, 10:04

Published 16 апреля 2018, 10:04

Modified 1 октября, 15:13

Updated 1 октября, 15:13

Поезд насмерть сбил подростка в Ростовской области

16 апреля 2018, 10:04
В Ростовской области в воскресенье пассажирский поезд насмерть сбил несовершеннолетнего, информирует в понедельник Южное управление на транспорте СКР.

"Было установлено, что 17-летний парень шел по путям. Машинисты выехали из-за кривой, увидели мужчину и начали тормозить. Однако наезда избежать не удалось", - сказано в публикации.

Отмечается, что пострадавший скончался на месте происшествия. Состав двигался из Санкт-Петербурга в Адлер.

Специалисты уже опросили локомотивную бригаду и очевидцев. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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