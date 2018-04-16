Приманки от бешенства для животных разложат перед ЧМ в Ростовской области

Дополнительную иммунизацию диких и бездомных плотоядных животных от бешенства перед чемпионатом мира по футболу проведут в Ростове-на-Дону, Батайске и Аксае, сообщило областное правительство.

"Для этого в лесополосах, возле свалок и на пустырях разложат 21,6 тысячи приманок с вакциной от бешенства", - сказано в сообщени. Мероприятие проводят в целях сохранения эпизоотического благополучия. В феврале в регионе уже провели иммунизацию от бешенства лис, шакалов и прочих диких животных, для чего в лесах разложили свыше 200 тысяч приманок. Напомним, с начала 2018 года в Ростовской области выявили четыре случая заболевания бешенством. р3