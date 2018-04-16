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Posted 16 апреля 2018, 10:36

Published 16 апреля 2018, 10:36

Modified 1 октября, 14:24

Updated 1 октября, 14:24

Приманки от бешенства для животных разложат перед ЧМ в Ростовской области

16 апреля 2018, 10:36
Дополнительную иммунизацию диких и бездомных плотоядных животных от бешенства перед чемпионатом мира по футболу проведут в Ростове-на-Дону, Батайске и Аксае, сообщило областное правительство.

"Для этого в лесополосах, возле свалок и на пустырях разложат 21,6 тысячи приманок с вакциной от бешенства", - сказано в сообщени.

Мероприятие проводят в целях сохранения эпизоотического благополучия. В феврале в регионе уже провели иммунизацию от бешенства лис, шакалов и прочих диких животных, для чего в лесах разложили свыше 200 тысяч приманок.

Напомним, с начала 2018 года в Ростовской области выявили четыре случая заболевания бешенством.

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