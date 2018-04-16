Ростовчане попросили установить светофор на Таганрогской

"Необходимо поставить светофор на перекрестке с улицей Стрелковой. Его надо оснастить кнопкой для включения зеленого сигнала", - сказано в публикации.
Автор поста также предложил сделать дополнительное освещение. По его словам, ночью водители не замечают пешеходов, были случаи ДТП.
На момент понедельника 08.40 мск обращение поддержали более 20 человек. Однако несколько местных жителей высказались против.
В комментариях одна из горожанок написала, что рядом с этой территорией расположен жилой комплекс, где живут семьи с детьми. Она надеется, что инициатива будет поддержана.
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